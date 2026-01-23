A Empoli, dopo due giorni di attesa, si è conclusa la vicenda di una giovane donna di 22 anni travolta da un treno. La notizia della sua morte rappresenta un momento di grande tristezza per la comunità, che si interroga sulle circostanze di un incidente ancora ricco di misteri.

Empoli si è svegliata con una notizia che pesa come un macigno. Una vicenda segnata da ore di speranza e silenzi, consumatasi tra un binario e una corsia d’ospedale, che ora lascia spazio solo al dolore e alle domande ancora aperte. Nel dolore, ora la comunità cerca di capire cosa sia accaduto davvero quella sera. Stazione di Empoli, il dramma dopo giorni di lotta. Non ce l’ha fatta la giovane rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Empoli. La ragazza, Gaia Gelsi, 22 anni, si è spenta nelle scorse ore in ospedale, dove era ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Empoli, 22enne travolta dal treno: dopo due giorni di agonia arriva la tragica notizia

Travolta dal treno in corsa, Gaia muore dopo due giorni di agonia. Aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, nella stazione di Empoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una giovane di 22 anni.

Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, Empoli ha annunciato la scomparsa di Gaia, una giovane donna di 22 anni, deceduta dopo due giorni di agonia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Travolta dal treno. Ventenne gravissima. Si indaga sulla dinamica; Giovane travolta dal treno . È stata trasferita a Careggi; Investita da un treno, giovane in prognosi riservata; Travolta dal treno Ventenne gravissima Si indaga sulla dinamica.

Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anniCertaldo in lutto per la scomparsa di Gaia Gelsi, giovane volontaria della Misericordia. Testimoni presenti alla stazione di Empoli avrebbero riferito di averla vista molto vicina ai binari mentre pas ... lanazione.it

Empoli, 22enne travolta dal treno: dopo due giorni di agonia arriva la tragica notiziaEmpoli si è svegliata con una notizia che pesa come un macigno. Una vicenda segnata da ore di speranza e silenzi, consumatasi tra un binario e una corsia ... thesocialpost.it

Ecco a voi la programmazione dal 22 al 28 gennaio! Vi aspettiamo al Cinema Excelsior di Empoli - facebook.com facebook

Nuovo fine settimana di lavori sulla linea ferroviaria Firenze–Empoli–Pisa. Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa bit.ly/stoptrenirfi26 x.com