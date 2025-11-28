Careca | Napoli Hojlund? Si vede che ha voglia di dare il massimo Neres mi piace molto
Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Insider. Queste le sue parole: Careca su Hojlund. “ Hojlund? Di fatto, è appena arrivato e bisogna avere pazienza. Non lo conosco di persona, ma si vede che ha voglia di dare il massimo. Forse troppa: non riesce sempre a esprimersi. Ha un bel sinistro, ma sia in campionato che in Champions l’ho visto un po’ troppo in difficoltà. Faticava a stoppare la palla, mostrava un nervosismo che è anche normale per la sua età. Ha molte qualità, bisogna aspettare ancora un po’. Conte però ha anche altre opzioni .. Conte però ha anche altre opzioni: Lucca in questo momento mi pare abbia più tranquillità. 🔗 Leggi su Parlami.eu
