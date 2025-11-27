Rabiot | Al Milan c’è tutto per vincere Mi sento più leader e maturo Cavallo Pazzo? Mi piace

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco tutte le sue dichiarazioni: da Massimiliano Allegri a Luka Modri?, passando per Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot al milan c8217232 tutto per vincere mi sento pi249 leader e maturo cavallo pazzo mi piace

© Pianetamilan.it - Rabiot: “Al Milan c’è tutto per vincere. Mi sento più leader e maturo. Cavallo Pazzo? Mi piace”

Altre letture consigliate

rabiot milan c8217232 tuttoRabiot: "Sono arrivato al Milan al momento giusto, ci sono tutte le componenti per vincere. Ecco cosa mi piace di Allegri" - Da quando è arrivato a Milanello negli ultimi giorni del mercato estivo, Adrien Rabiot ha cambiato tanto il Milan. Scrive milannews.it

rabiot milan c8217232 tuttoRabiot rivela: "A inizio mercato Allegri mi aveva detto: 'Vediamo cosa succede'. E qualcosa è successo davvero" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato così di Max Allegri che lo ha voluto fortemente al Milan: "È un vincente e mi piacciono la sua ... milannews.it scrive

rabiot milan c8217232 tuttoMilan, Rabiot: "Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi..." - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che rientra da titolare nel derby di questa sera contro l'Inter dopo l'infortunio, ha parlato prima. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Milan C8217232 Tutto