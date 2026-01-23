Emigrazione giovanile Nardone Futuridea | L’Italia consuma giovani invece di valorizzarli

L’emigrazione giovanile dall’Italia continua a crescere, con circa 630mila giovani che hanno lasciato il Paese dal 2011 al 2024, secondo i dati Cnel. Francesco Nardone di Futuridea sottolinea come l’Italia, anziché valorizzare le nuove generazioni, le spinga a cercare opportunità all’estero. Un fenomeno che evidenzia la necessità di politiche più mirate per trattenere i giovani e favorirne lo sviluppo nel proprio territorio.

Francesco Nardone di Futuridea interviene sul fenomeno della crescente emigrazione giovanile dall’Italia. “Sempre più giovani lasciano il Paese, attratti da stipendi più elevati e da migliori prospettive di carriera all’estero. Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), ‘L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati’, tra il 2011 e il 2024 sono stati circa 630mila i giovani che hanno portato talento e competenze fuori dall’Italia”. “Non siamo di fronte a una fuga inevitabile – dichiara Francesco Nardone – ma al risultato diretto di un sistema economico che non premia il merito, offre salari insufficienti e non investe seriamente in innovazione, ricerca e lavoro qualificato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Emigrazione giovanile, rapporto CNEL: tra il 2011 e il 2024 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia, un Paese svuotatoTra il 2011 e il 2024, circa 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia, contribuendo a un progressivo spopolamento del Paese, anche nel Nord.

