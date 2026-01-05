Emigrazione giovanile rapporto CNEL | tra il 2011 e il 2024 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l' Italia un Paese svuotato

Tra il 2011 e il 2024, circa 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia, contribuendo a un progressivo spopolamento del Paese, anche nel Nord. L’esodo, che nel 2024 vede un espatriato ogni quattro nuovi nati, riflette una tendenza preoccupante per il futuro sociale ed economico dell’Italia, evidenziando un fenomeno che va oltre la semplice fuga di cervelli.

Dal 2011 al 2024 un esodo inarrestabile che colpisce duramente anche il Nord. Nel solo 2024 un espatriato ogni quattro nuovi nati ROMA – Non è più soltanto una "fuga di cervelli", ma una vera e propria emorragia di futuro. L’Italia sta perdendo i suoi figli migliori e, con loro, una fetta eno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

