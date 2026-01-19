morte di franco nardone il cordoglio di futuridea

Futuridea esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Nardone, fratello del presidente Carmine Nardone. In questo momento di lutto, l’azienda si unisce al dolore della famiglia, condividendo il senso di perdita per una persona cara. La notizia, comunicata tramite nota stampa, riflette il rispetto e la vicinanza di tutto lo staff di Futuridea nei confronti di questa dolorosa perdita.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Futuridea. In questo momento così difficile, l'intero staff di Futuridea desidera esprimere la propria sincera vicinanza e il proprio affetto al Presidente Carmine Nardone e alla sua famiglia, per la scomparsa del caro fratello Franco, condividendo il peso di una perdita che lascia un grande vuoto umano e affettivo. Un pensiero e un sentito abbraccio vanno a Francesco e Alessandro, ai quali rivolgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Lutto nel Sannio: addio a Franco Nardone, ex segretario generale della Provincia di Benevento - Un grave lutto ha colpito il Sannio per la scomparsa di Franco Nardone, già segretario generale della Provincia di Benevento dal 2014 al 2020. ntr24.tv