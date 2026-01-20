Maltempo Corsaro Anci | Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry

Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani. Le amministrazioni comunali richiedono interventi urgenti e mirati per far fronte alle conseguenze di questo evento di portata storica. È fondamentale agire rapidamente per sostenere le comunità colpite e avviare le opere di ricostruzione necessarie.

"I Comuni siciliani colpiti dalla tempesta Harry hanno bisogno di un intervento straordinario e tempestivo per far fronte a un evento di portata storica. Siamo ancora in emergenza ma si delinea già un quadro di notevoli danni alle cose, al territorio costiero e non solo". Lo dichiara il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, componente del Consiglio nazionale Anci e del direttivo regionale siciliano dell’Associazione dei Comuni."Stiamo registrando in queste ore - sottolinea Corsaro - criticità rilevanti che riguardano la sicurezza delle strade, lunghi tratti di lungomare, ma anche scuole ed edifici pubblici, con ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo e venti di tempesta, sull’Italia passa il ciclone Harry. Peggiora di nuovo nel weekendIl ciclone Harry sta interessando l’Italia, con venti intensi che si stanno rafforzando, specialmente nel sud e nelle zone dello stretto di Sicilia, Sardegna e Ionio.

