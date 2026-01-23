Elsa Rubino si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni, a seguito dell’incendio di Capodanno. La giovane ha riconosciuto i genitori, segnando un passo importante nel percorso di recupero. Questo momento rappresenta un punto di svolta per la famiglia, che ha atteso con speranza e timore il ritorno alla piena consapevolezza di Elsa.

Il risveglio dopo 22 giorni: Elsa riconosce i genitori. Un momento atteso, temuto e sperato per settimane. Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nel devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana, si è svegliata dal coma. Lo ha fatto aprendo gli occhi e riconoscendo i suoi genitori, Lorenzo Rubino e Isabella Donatelli, che non l’hanno mai lasciata sola da quando è stata trasferita all’ospedale universitario di Zurigo. “È stata una giornata positiva, Elsa ci ha riconosciuto”, ha raccontato il padre. Un’emozione difficile da descrivere dopo oltre tre settimane di angoscia, trascorse accanto al letto della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elsa Rubino si risveglia dal coma dopo il rogo di Capodanno: ‘Ha riconosciuto mamma e papà’

