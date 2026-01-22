Strage di Crans Montana | si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino Il padre | Ci ha riconosciuto

Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma presso l’ospedale di Zurigo. Dopo il grave incendio della discoteca di Capodanno 2026, la ragazza, originaria di Biella, ha riconosciuto il padre, segnando un momento di speranza dopo le difficili settimane di ricovero. La sua condizione rimane sotto stretta osservazione, ma il riconoscimento rappresenta un passo importante nel percorso di recupero.

La studentessa, dopo 22 giorni di ricovero, ha riconosciuto entrambi i genitori. “È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto”, ha dichiarato il padre. “Lo ha fatto nel momento in cui la sedazione era più bassa. Per noi, la mamma ed io, è stata una grande emozione. Inimmaginabile”, ha aggiunto. La giovane – che nei giorni scorsi non era stato possibile trasferire in Italia a causa del quadro clinico molto complesso – si trova ancora in terapia intensiva ed era già stata sottoposta a due operazioni. Una terza, all’intestino, era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

