Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana, ha riaperto gli occhi dopo ventidue giorni di coma. I suoi genitori hanno confermato che Elsa ha riconosciuto loro, portando un segnale di speranza in un momento difficile. La giovane è attualmente sotto osservazione in un ospedale di Zurigo, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Ha aperto gli occhi e riconosciuto i suoi genitori. Dopo ventidue giorni dalla strage di Capodanno a Crans Montana Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, si è svegliata dal coma. «E' stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto» ha raccontato il papà Lorenzo che ha aggiunto: «E' una grande emozione». Elsa si trovava al Constellation per festeggiare il nuovo anno quando è scoppiato il violentissimo incendio. Le operazioni Per le lesioni ha già subito in Svizzera due operazioni e una terza all'intestino era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata perché le sue condizioni erano troppo delicate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti»

Strage di Crans Montana: si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino. Il padre: "Ci ha riconosciuto"

Crans-Montana, Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato: «Penso a chi non ce l'ha fatta». Elsa Rubino si sveglia dal coma: come sta la 15enne

