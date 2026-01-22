Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo. Il padre ha riferito che la ragazza si è riconosciuta, anche se resta in condizioni critiche. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di speranza e recupero.

Dopo il dolore, la speranza. Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo da 22 giorni, ha aperto gli occhi. La giovane si è svegliata e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo all'ANSA è il padre Lorenzo: «È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto». Chiara Costanzo, lo zio attacca Crans-Montana: «Mi disgustano, cercano di ripulirsi l'immagine dopo una strage d'innocenti» Come sta Elsa La giovane di 15 anni di Biella rimasta coinvolta nell'incendio della discoteca di Crans Montana dal giorno della tragedia è ricoverata in Svizzera e si trova ancora in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni critiche

Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a ZurigoElsa Rubino, 15 anni di Biella, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale universitario di Zurigo, dopo essere rimasta coinvolta nel incendio di Crans-Montana.

‘Ci sentivamo al sicuro a Crans Montana’: la rabbia del papà di Giuseppe Giola, intervento di 12 ore per Elsa RubinoDurante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un evento tragico ha coinvolto diverse famiglie italiane, mettendo fine alla sensazione di sicurezza che si aveva in quella località.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Crans-Montana, secondo intervento a Zurigo per Elsa Rubino; Feriti a Crans-Montana, Leonardo Bove in elicottero con la mamma a Milano. Elsa Rubino resta a Zurigo: Ogni minuto per lei è una conquista; Elsa Rubino, come sta l'unica italiana del rogo di Crans-Montana ancora ricoverata in Svizzera. Non è trasportabile; Crans-Montana: delicate le condizioni di Elsa, rimane a Zurigo.

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta graveDopo il dolore, la speranza. Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo da 22 giorni, ha ... leggo.it

Il rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata dal coma: 'Ci ha riconosciuto''È una giornata positiva' dice il padre della studentessa di Biella di 15 anni rimasta ferita al Constellation e ricoverata a Zurigo. La prognosi resta riservata (ANSA) ... ansa.it

“Ho ancora l’odore del fumo addosso. Quella notte a Crans-Montana non l’ho vissuta: l’ho subita. E quando dico “incendio”, non pensate solo a una fiamma da spegnere. Pensate a un inferno improvviso, a urla che ti restano nelle orecchie, a persone che corr - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com