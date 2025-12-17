Valentina Squillace travolta a Savona aperto fascicolo per omicidio stradale | indagato autista del tir

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla morte di Valentina Squillace, 22 anni, investita da un tir a Savona. L'indagato è l'autista del mezzo coinvolto nell'incidente.

Travolta e trascinata per metri da un tir, muore a 22 anni - Valentina aveva 22 anni e tutto un futuro davanti che stava costruendo giorno dopo giorno alla facoltà di giurisprudenza di Genova. ansa.it

Tragedia a Savona questa mattina dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita in corso Tardy e Benech da un tir. È successo intorno alle otto del mattino. La giovane si chiamava Valentina Squillace e studiava all’Università di Genova. Sul - facebook.com facebook

Valentina Squillace uccisa da un tir, il ricordo della 22enne morta a Savona: “Siamo tutti affranti” x.com

