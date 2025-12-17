Valentina Squillace travolta a Savona aperto fascicolo per omicidio stradale | indagato autista del tir
La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla morte di Valentina Squillace, 22 anni, investita da un tir a Savona. L'indagato è l'autista del mezzo coinvolto nell'incidente.
