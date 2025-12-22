È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente del Tir coinvolto nel grave incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 19 dicembre lungo la tratta autostradale Pontecorvo–Frosinone, in territorio di Ceprano, nel quale ha perso la vita il professor Alessandro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Morte professor Sdoia, autista del TIR indagato per omicidio stradale

