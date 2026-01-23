Sequestrato il Cinemino | Attività di spettacolo senza avere la licenza e vie di fuga inadeguate

Il Cinemino di Porta Romana è stato nuovamente sequestrato per aver svolto attività di spettacolo senza licenza e con vie di fuga inadeguate. La questura ha applicato i provvedimenti, evidenziando la mancata conformità alle normative di sicurezza e autorizzazioni richieste. Si tratta di un locale dedicato al pubblico spettacolo, non di un circolo privato, e il rispetto delle norme è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

di NicolaPalma "Un locale di pubblico spettacolo e non un circolo privato". Scattano (di nuovo) i sigilli al Cinemino di Porta Romana, già chiuso con le stesse motivazioni il 17 ottobre 2018, in quel caso dalla Questura. Ieri pomeriggio, invece, sono stati gli agenti della polizia locale a presentarsi in via Seneca 6 per notificare il decreto di sequestro preventivo della sala cinematografica (e non del bar al piano terra) disposto dal gip Giulia D’Antoni su richiesta del pm Mauro Clerici. Stando a quanto si legge nel provvedimento del giudice, la presidente cinquantaduenne dell’associazione SeiSeneca Aps è indagata per l’articolo 681 del codice penale, che punisce chi "apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

