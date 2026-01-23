editoria niente fondi nel milleproroghe ma intanto aumenta il bilancio di palazzo chigi

Nel decreto Milleproroghe nessun nuovo fondo per l’editoria, mentre il bilancio di Palazzo Chigi registra un aumento. L’introduzione di programmi di intelligenza artificiale sui motori di ricerca solleva preoccupazioni riguardo ai contenuti delle aziende editoriali, ma finora non sono stati adottati interventi specifici in questa direzione. La situazione riflette una certa continuità nelle politiche governative, con attenzione alle risorse e alle sfide del settore.

Roma, 23 gennaio 2024 – Neanche l’ultimo colpo, l’arrivo dei programmi di intelligenza artificiale sui motori di ricerca, con i suoi effetti negativi sui contenuti realizzati dalle aziende editoriali, ha spinto il governo a cambiare rotta. Niente da fare: negli ultimi tre anni i fondi a sostegno di un settore chiave della vita democratica, la cui funzione è tutelata anche dalla Costituzione, sono stati dimezzati. E il copione si è ripetuto anche con l’ultima legge di Bilancio, che ha accolto solo parzialmente le richieste della Fieg. Sulla carta c’è ancora il tempo di rimediare, con un emendamento al decreto Milleproroghe in discussione in Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Palazzo Chigi, il Cdm approva il dl MilleprorogheIl Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi, concludendo i lavori con l’approvazione del dl Milleproroghe.

100mila euro sulle auto blu e aumenti per lo staff del governo: cosa c’è nel bilancio di Palazzo ChigiNel bilancio 2026 di Palazzo Chigi sono previste diverse voci di spesa, tra cui 100mila euro destinati alle auto blu, con ulteriori fondi per carburante, pedaggi e manutenzione.

