palazzo chigi il cdm approva il dl milleproroghe

Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvato, tra gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, il dl Milleproroghe. Pd: "Vogliamo tempo per confronto". "Per un mese la Commissione Bilancio è stata completamente ferma. Non ha discusso, non ha emendato. Ha atteso ordini dal governo. È il segno più evidente della deriva che questa destra sta imponendo alle istituzioni: un Parlamento svuotato di ruolo e una maggioranza ridotta a braccio esecutivo di Palazzo Chigi. Ora questi ordini stanno arrivando, attraverso gli emendamenti trasmessi oggi, con l'esecutivo che è costretto a riscrivere un testo che non stava in piedi a causa delle guerre intestine della maggioranza.