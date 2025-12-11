Palazzo Chigi il Cdm approva il dl Milleproroghe
Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi, concludendo i lavori con l’approvazione del dl Milleproroghe. Il provvedimento, tra gli altri, prevede proroghe e misure urgenti per diverse aree, rappresentando un passaggio importante nell’agenda governativa.
Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvato, tra gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, il dl Milleproroghe. Pd: "Vogliamo tempo per confronto". "Per un mese la Commissione Bilancio è stata completamente ferma. Non ha discusso, non ha emendato. Ha atteso ordini dal governo. È il segno più evidente della deriva che questa destra sta imponendo alle istituzioni: un Parlamento svuotato di ruolo e una maggioranza ridotta a braccio esecutivo di Palazzo Chigi. Ora questi ordini stanno arrivando, attraverso gli emendamenti trasmessi oggi, con l'esecutivo che è costretto a riscrivere un testo che non stava in piedi a causa delle guerre intestine della maggioranza.
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche,
Roma, 9 dic - "Tre ore di confronto oggi a Palazzo Chigi, nella Sala Polifunzionale di Largo Chigi, tra Governo e organizzazioni sindacali di Forze Armate e Comparto Sicurezza sulle problematiche del settore. ? Abbiamo chiesto con forza l'apertura immed
Cdm, Palazzo Chigi approva il Documento programmatico di finanza pubblica. Tutte le novità - Giorgetti: "Linea di prudente e ferma responsabilità" Il Consiglio dei Ministri, durato poco più di un'ora, ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica, che ...
Il Cdm approva la legge di Bilancio. Meloni "Seria ed equilibrata. Ringrazio le banche" - Una manovra da 18 miliardi, con un prelievo anche dalle banche su cui la maggioranza ha trovato una sintesi dopo alcuni disaccordi.