100mila euro sulle auto blu e aumenti per lo staff del governo | cosa c'è nel bilancio di Palazzo Chigi
Nel bilancio 2026 di Palazzo Chigi sono previste diverse voci di spesa, tra cui 100mila euro destinati alle auto blu, con ulteriori fondi per carburante, pedaggi e manutenzione. Questi stanziamenti evidenziano le priorità di gestione delle risorse e le modalità di supporto alle attività istituzionali del governo. Analizzare nel dettaglio il bilancio permette di comprendere meglio le scelte economiche e amministrative della nostra amministrazione pubblica.
Tra le voci del bilancio 2026 di Palazzo Chigi 100mila euro vengono destinati alle auto blu, a cui si aggiungono i costi per carburante, pedaggi e manutenzione. Vengono previsti, inoltre, aumenti per le retribuzioni della premier, i suoi vice, ministri e sottosegretari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
