100mila euro sulle auto blu e aumenti per lo staff del governo | cosa c'è nel bilancio di Palazzo Chigi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel bilancio 2026 di Palazzo Chigi sono previste diverse voci di spesa, tra cui 100mila euro destinati alle auto blu, con ulteriori fondi per carburante, pedaggi e manutenzione. Questi stanziamenti evidenziano le priorità di gestione delle risorse e le modalità di supporto alle attività istituzionali del governo. Analizzare nel dettaglio il bilancio permette di comprendere meglio le scelte economiche e amministrative della nostra amministrazione pubblica.

Tra le voci del bilancio 2026 di Palazzo Chigi 100mila euro vengono destinati alle auto blu, a cui si aggiungono i costi per carburante, pedaggi e manutenzione. Vengono previsti, inoltre, aumenti per le retribuzioni della premier, i suoi vice, ministri e sottosegretari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

