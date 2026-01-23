Editoria La Nazione ceduta a Del Vecchio | Ast chiede la salvaguardia delle redazioni e della territorialità del giornale

L'Associazione Stampa Toscana ha espresso preoccupazione per l'acquisto di “La Nazione” da parte del Gruppo Lmdv di Leonardo Del Vecchio, sottolineando l'importanza di tutelare le redazioni e la territorialità del quotidiano. Insieme alla Fnsi e ai rappresentanti della redazione, chiede garanzie sulla salvaguardia dei posti di lavoro e sulla specificità locale del giornale, elemento fondamentale per la sua identità e ruolo nel territorio.

L'Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente, Sandro Bennucci, e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, preso atto dell'"offerta vincolante" del Gruppo Lmdv di Leonardo Del Vecchio per l'acquisizione della quota di maggioranza dell'Editoriale Nazionale detenuta da Andrea Monti Riffeser (anche presidente della Fieg) "s'impegna a chiedere alla nuova proprietà, insieme alla Fnsi, alle altre assostampa regionali coinvolte e al Comitato , non solo la salvaguardia dei posti e delle condizioni di lavoro dei giornalisti, ma anche la tutela della peculiarità di giornali, come 'La Nazione', fortemente radicati nel territorio"

