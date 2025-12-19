Editoria Del Vecchio si prende il 30% de Il Giornale e prepara la scalata al Qn | nel mirino Giorno Resto del Carlino e Nazione

Lo tsunami nel mondo dell'editoria italiana sembra continuare. E il grande protagonista ora non è un misconosciuto armatore greco, ma Leonardo Maria Del Vecchio. Dopo il tentato (e respinto) assalto al gruppo Gedi, l'erede quartogenito del fondatore di Luxottica Leonardo del Vecchio (senior) ha dichiarato ieri di aver messo le mani sul 30% delle azioni de Il Giornale della famiglia Angelucci e si appresta a rilevare anche la maggioranza del Gruppo Qn, controllato dalla famiglia Riffeser Monti, che edita i quotidiani Il Giorno, La Nazione e Il Resto Del Carlino ( Andrea Riffeser Monti è anche presidente della Fieg, la Federazione italiana editori di giornali).

