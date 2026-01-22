A Pisa, le spillette gialle si aggiungono alla protesta contro Beatrice Venezi. L’episodio si inserisce nel contesto di un dissenso silenzioso che si manifesta in vista della prima rappresentazione della Carmen di Georges Bizet al Teatro Verdi, evento importante per il ritorno in Italia della direttrice d’orchestra lucchese.

Pisa, 22 gennaio 2026 – Le spillette gialle arrivano anche a Pisa. La protesta rappresenta una forma di dissenso silenzioso nei confronti di Beatrice Venezi e arriva alla vigilia della prima rappresentazione della Carmen di Georges Bizet al Teatro Verdi, evento che segna il rientro in Italia della direttrice d’orchestra lucchese. Beatrice Venezi sul caso Fenice: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”. E intanto dirige a Pisa La protesta partita da Venezia. Domani, 22 gennaio, la stragrande maggioranza dei dipendenti del Teatro pisano indosserà le spillette gialle con la chiave di violino, ideate dai lavoratori della Fenice come forma di "protesta silenziosa" contro la nomina di Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beatrice Venezi, le spillette gialle arrivano anche a Pisa. Non si placa la protesta contro la direttrice d’orchestra

La Fenice, protesta contro Beatrice Venezi si sposta: spillette gialle al concerto a PisaLa protesta delle maestranze del Teatro La Fenice contro Beatrice Venezi si sposta a Pisa, dove domani sera si terrà il concerto al Teatro Verdi.

Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."Beatrice Venezi, recentemente nominata direttrice dell’orchestra della Fenice, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione con il complesso veneziano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BEATRICE VENEZI: CONTINUANO LE PROTESTE CONTRO LA SUA NOMINA A DIRETTORE DEL TEATRO LA FENICE

Argomenti discussi: Beatrice Venezi, spillette e Swarovski; Sciopero della Fenice, Beatrice Venezi risponde agli orchestrali: Le spillette? Poteva esserci uno Swarovski; Beatrice Venezi all'attacco: Io tanto raccomandata che lavoro solo all'estero. La frecciata su spillette e sindacati; Beatrice Venezi stronca la 'protesta delle spillette': Potevano farle con uno Swarovski.

Spillette a Pisa, interviene Beatrice Venezi dopo le polemicheBeatrice Venezi, nota direttrice d'orchestra, è intervenuta in merito alle recenti polemiche sorte attorno all'uso delle spillette al Teatro La Fenice di Pisa. La questione ha attirato l'attenzione de ... it.blastingnews.com

La Fenice, protesta contro Beatrice Venezi si sposta: spillette gialle al concerto a PisaA più di quattro mesi dall'avvio della mobilitazione delle maestranze del Teatro La Fenice, la protesta contro la nomina di Beatrice Venezi esce da Venezia e approda a Pisa, dove domani sera, venerdì ... adnkronos.com

ATALMI (SLC CGIL VENETO): “VENEZI ROMPE IL SILENZIO DIMOSTRANDO ARROGANZA E DISPREZZO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA FENICE” Beatrice Venezi ha rotto il silenzio sulla vicenda che la riguarda dimost - facebook.com facebook

Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: «Teatro in mano ai sindacati e all’estero si chiedono perché» x.com