Beatrice Venezi | la protesta arriva a Pisa spillette gialle per il concerto al teatro Verdi

Beatrice Venezi, rinomata direttrice d’orchestra lucchese, sarà protagonista al Teatro Verdi di Pisa venerdì 23 gennaio 2026. L’evento segna il suo debutto al teatro pisano dopo il ritorno in Italia. La serata include anche una protesta pacifica con spillette gialle, simbolo di un movimento di sensibilizzazione. L’appuntamento rappresenta un momento importante nel panorama musicale locale e nazionale.

PISA – La mobilitazione delle maestranze del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi approda a Pisa. Domani sera, venerdì 23 gennaio 2026, la direttrice d’orchestra lucchese debutta al Teatro Verdi dopo il suo ritorno in Italia. In occasione della prima rappresentazione di “Carmen” di Georges Bizet, la stragrande maggioranza dei dipendenti del Teatro pisano indosserà le spillette gialle con la chiave di violino, ideate dai lavoratori della Fenice come forma di “protesta silenziosa”. Le stesse spillette erano comparse per la prima volta durante il Concerto di Capodanno a Venezia e sono diventate nel tempo il simbolo del dissenso contro una nomina giudicata non adeguata al prestigio del teatro lagunare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

