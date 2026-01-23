Nuova Ferrari SF-26 è nata la rossa 2026 | Hamilton subito in pista a Fiorano per i primi giri

La Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1, è stata presentata a Fiorano, segnando l’inizio della stagione 2026. Questo modello rappresenta la settantaduesima vettura del team e introduce un ciclo regolamentare completamente rinnovato. Hamilton ha già effettuato i primi giri di prova, confermando l’interesse e l’attenzione verso questa nuova fase tecnica e sportiva.

L’avventura 2026 della Ferrari è ufficialmente cominciata. Sulla pista di Fiorano il Cavallino ha svelato la nuova SF-26, la settantaduesima monoposto realizzata per la Formula 1, che segna l’inizio di un ciclo regolamentare completamente inedito. La presentazione si è svolta oggi presso il circuito emiliano, con Lewis Hamilton che ha subito preso possesso della vettura per i primi giri di shakedown, vivendo il suo debutto ufficiale al volante di una rossa. La SF-26 nasce per affrontare un regolamento rivoluzionario che impone vetture più leggere, un’aerodinamica profondamente rivista e power unit di nuova generazione, in vista del primo Gran Premio stagionale previsto per l’8 marzo in Australia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoDopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a FioranoLewis Hamilton ha effettuato un test sulla Ferrari SF-26 a Fiorano, segnando un momento di interesse nel mondo della Formula 1.

Nuova Ferrari 2026, indizio clamoroso: sospensione radicale in stile McLaren

