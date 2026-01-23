È scomparso a Milano l’avvocato Giuliano Spazzali, figura di rilievo nel panorama giudiziario italiano. Con una carriera che ha attraversato importanti momenti storici, dagli Anni di Piombo alla fase di Mani Pulite, Spazzali ha lasciato un’impronta significativa nel settore legale nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della giustizia e per il Paese.

È morto a Milano Giuliano Spazzali, uno degli avvocati più noti della storia giudiziaria italiana, protagonista dagli Anni di Piombo alla stagione di Mani Pulite. Nato a Trieste il primo gennaio 1939, negli anni Sessanta si era trasferito nel capoluogo lombardo, dove aveva avviato una lunga carriera diventando legale di Soccorso Rosso e difensore di esponenti della sinistr a extraparlamentare. In oltre 40 anni di attività ha assistito, tra gli altri, gli anarchici milanesi tra cui Pietro Valpreda, accusato ingiustamente per la strage di piazza Fontana, e Toni Negri. Negli anni Novanta era tornato alla ribalta come difensore di Sergio Cusani nel processo Enimont, segnato dai celebri confronti in aula con Antonio Di Pietro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto l’avvocato Giuliano Spazzali

Morto Giuliano Spazzali, avvocato protagonista di ‘Mani Pulite’È deceduto a Milano all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, avvocato noto per il suo ruolo nel processo Mani Pulite.

Morto Giuliano Spazzali, avvocato simbolo dell’inchiesta Mani PuliteGiuliano Spazzali, avvocato noto per il suo ruolo durante l'inchiesta Mani Pulite e per aver difeso figure come Sergio Cusani, si è spento a Milano all’età di 87 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Rimini, morto l'avvocato Paolo Morri: Trovato senza vita in un albergo di Carpegna. Era tornato da Cuba da pochi giorni; Pesaro, avvocato trovato morto in hotel: diceva di aver contratto la dengue a Cuba; L'avvocato Paolo Morri morto in hotel in Carpegna, altri esami per escludere la Dengue come causa dopo un viaggio a Cuba; Lutto a Livorno, morto a 59 anni l’avvocato Matteo Dinelli.

È morto a 87 anni Giuliano Spazzali: fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteÈ morto oggi a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio ... fanpage.it

Morto l’avvocato Giuliano Spazzali, fu legale di Pietro Valpreda e Sergio Cusani: aveva 87 anniLa notizia della scomparsa dell'avvocato Giuliano Spazzali, storico difensore di Pietro Valpreda e Sergio Cusani, morto a Milano a 87 anni. ilfattoquotidiano.it

Morto l'avvocato Spazzali, difese Cusani in Mani Pulite: le immagini di uno dei duelli con Di Pietro x.com

BREAKING NEWS: Vigile del fuoco morto per amianto, Viminale condannato a risarcire famiglia "Abbiamo dimostrato davanti al tribunale - spiega l'avvocato Pietro Frisani, legale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo che ha assistito i parenti del - facebook.com facebook