Morto Giuliano Spazzali avvocato protagonista di ‘Mani Pulite’

È deceduto a Milano all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, avvocato noto per il suo ruolo nel processo Mani Pulite. Nato a Trieste nel 1939, Spazzali ha rappresentato numerosi indagati, tra cui Sergio Cusani, durante le indagini e i processi contro figure politiche come Bettino Craxi. La sua carriera si è contraddistinta per l’impegno nel campo della giustizia e della difesa legale durante un periodo cruciale della storia italiana.

E' morto a Milano, all'età di 87 anni, l'avvocato Giuliano Spazzali. Nato a Trieste il 1 gennaio 1939, è stato il legale di Sergio Cusani durante l'inchiesta Mani pulite, in particolare nel processo Enimont contro Bettino Craxi e altri; essendo il difensore di indagati dal pool milanese. Tra i primi a ricordare Spezzali, sui social, l'avvocato Gabriele Fuga che in un post ha scritto: "Ci ha lasciati Giuliano Spazzali: un grandissimo avvocato, un grande maestro".

