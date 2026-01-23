Morto Giuliano Spazzali avvocato simbolo dell’inchiesta Mani Pulite

Giuliano Spazzali, avvocato noto per il suo ruolo durante l'inchiesta Mani Pulite e per aver difeso figure come Sergio Cusani, si è spento a Milano all’età di 87 anni. Figura di rilievo nel panorama legale italiano, Spazzali è ricordato per il suo contributo nel delicato contesto giudiziario degli anni '90. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della giustizia e della professione forense.

Milano, 23 gennaio 2026 – Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l'inchiesta Mani pulite negli anni '90, è morto oggi a Milano a 87 anni. Spazzali rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro insieme al quale fu al centro di memorabili “duelli” in aula. 20070710 - ROMA - CRO: CORSO BOVIO: IL RICORDO COMMOSSO DEI COLLEGHI MILANESI. Un'immagine presa dalla tv mostra l'avvocato Giuliano Spazzali durante la commemorazione dell'avvocato Corso Bovio, che ieri si e' suicidato nel suo studio di via Podgora a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

