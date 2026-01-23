È morto l’attore Carlo Cecchi

È scomparso Carlo Cecchi, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano. Nato a Firenze nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo gennaio. È stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Campagnano, vicino a Roma. La sua carriera ha contribuito in modo significativo alla scena culturale italiana, lasciando un importante patrimonio artistico.

È morto Carlo Cecchi, attore e regista tra i più importanti del teatro italiano: nato a Firenze nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Campagnano, alle porte di Roma. Protagonista nel mondo del teatro, interpretò Finale di partita di Samuel Beckett, e ha attraversato il cinema d’autore scegliendo registi e progetti lontani dai circuiti commerciali, a partire da Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. Nel corso della carriera ha lavorato, tra gli altri, con Cristina Comencini, Bernardo Bertolucci, Ferzan Özpetek, Pupi Avati e Valeria Golino, mentre nel 2007 ha ricevuto il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

