È morto Carlo Cecchi attore che ha segnato il teatro d’autore

È scomparso Carlo Cecchi, attore e regista teatrale di rilievo nel panorama italiano. Cresciuto nel mondo del teatro d’autore, ha contribuito con la sua attività artistica alla scena culturale nazionale. Cecchi si è spento alla vigilia del suo 87° compleanno, il 25 gennaio, lasciando un’importante eredità teatrale e culturale.

(Adnkronos) – Carlo Cecchi, attore e regista teatrale tra i più importanti del panorama italiano degli ultimi decenni è morto alla vigilia dell'87esimo compleanno, che avrebbe compiuto il 25 gennaio. Considerato una delle figure di spicco del teatro di innovazione in Italia, Cecchi ha alternato con maestria la carriera teatrale a quella cinematografica, distinguendosi sempre per l'impegno e l'intensità delle sue interpretazioni. Nato a Firenze nel 1939, diplomato all'Accademia nazionale d'arte drammatica 'Silvio D'Amico', Cecchi è stato regista e primattore di Ivanov di Anton Cechov al Teatro Niccolini di Firenze nel 1982, spettacolo poi presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

