E’ morto Ivo Elefanti storico macellaio di Pantano e di Bovinmarche

È deceduto ieri mattina Ivo Elefanti, noto macellaio di Pantano e Bovinmarche. La sua figura è stata un punto di riferimento per la comunità locale. Nato il 10 febbraio, avrebbe compiuto 72 anni, lasciando un ricordo importante nel settore e tra i suoi clienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio.

E’ morto ieri mattina Ivo Elefanti, storico macellaio della città. Avrebbe compiuto 72 anni il 10 febbraio. Era ricoverato da alcuni giorni per complicazioni. Ivo era titolare della macelleria in via Rossi, che gestiva assieme alla famiglia: per quarant’anni con sua moglie Ortensia e quindi anche con la collaborazione del figlio Gianlcuca, ex calciatore della Vis ai tempi dell’Interregionale e della serie C2, a metà degli anni ’90, nella gestione del diesse Cioncolini. Un mestiere, quello di macellaio, che Ivo Elefanti faceva da oltre 50 anni, dedicandogli anima e corpo con la serietà e la disponibilità degli esercenti per vocazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

