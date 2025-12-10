E' morto lo zoologo Iain Douglas-Hamilton | ha dedicato la sua vita alla protezione degli elefanti

È scomparso Iain Douglas-Hamilton, rinomato zoologo noto per il suo impegno nella protezione degli elefanti africani. La sua vita è stata interamente dedicata alla conservazione di queste meravigliose creature, collaborando anche con la moglie Oria. La sua perdita rappresenta una perdita significativa per il mondo della zoologia e della tutela ambientale.

Addio a Iain Douglas-Hamilton, lo zoologo che ha dedicato tutta la sua vita alla tutela degli elefanti africani insieme alla moglie Oria. A lui si deve il divieto internazionale di commercio d'avorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo zoologo Iain Douglas-Hamilton è stato uno dei pionieri assoluti nello studio sociale degli elefanti africani e un riferimento mondiale nella lotta al commercio dell’avorio. Le sue ricerche hanno cambiato la biologia dei pachidermi e le sue campagne hanno c - facebook.com Vai su Facebook

Morto lo zoologo Iain Douglas-Hamilton protettore degli elefanti in Africa e papà di "Save the Elephants" - Hamilton ha dedicato la vita allo studio degli elefanti in Africa: si deve a lui la stretta mondiale sul commercio dell'avorio ... Lo riporta virgilio.it