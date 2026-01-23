È morto Giuliano Spazzali l' avvocato protagonista di Mani Pulite ' anti-Di Pietro'

È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nei processi di Mani Pulite. La sua figura ha rappresentato un capitolo importante nella storia giudiziaria del paese, contribuendo a definire un’epoca di profonde riforme. La sua morte segna la perdita di un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama legale nazionale.

È morto a 87 anni Giuliano Spazzali, uno dei più noti avvocati italiani ricordato da molti per il suo ruolo nei processi Mani Pulite. Nato il 1° gennaio 1939, Spazzali si è spento a Milano dopo una lunga malattia. Chi era Giuliano SpazzaliEx membro del Soccorso rosso militare, la struttura nata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

