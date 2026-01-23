Morto Giuliano Spazzali fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite

È scomparso oggi a Milano, all’età di 87 anni, Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano. È stato tra i legali di rilievo coinvolti nel processo Mani Pulite, rappresentando figure come Sergio Cusani e Soccorso Rosso. La sua carriera ha contribuito a segnare un’epoca nel panorama giuridico italiano, lasciando un ricordo importante nel settore legale del paese.

- Si è spento oggi a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l’inchiesta Mani pulite negli anni ’90. Rappresentò il contraltare dell’allora pm Antonio Di Pietro. Nato nel 1939 a Trieste, Spazzali, era da qualche tempo malato. Durante la sua carriera ha assistito anche Pietro Valpreda, l’anarchico che fu accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

