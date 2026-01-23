È morto Giuliano Spazzali l' avvocato di Mani Pulite ' anti-Di Pietro'

È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nel processo Mani Pulite. La sua carriera ha segnato un'importante fase della giustizia nel nostro paese. La sua figura rimane un riferimento nel panorama legale italiano, contribuendo con professionalità e dedizione alla tutela della legalità.

È morto a 87 anni Giuliano Spazzali, uno dei più noti avvocati italiani ricordato da molti per il suo ruolo nel processo Mani Pulite. Nato il 1° gennaio 1939, Spazzali si è spento a Milano dopo una lunga malattia. Chi era Giuliano SpazzaliEx membro del Soccorso rosso militare, la struttura nata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Sorpresa Di Pietro. L’ex pm di Mani Pulite sta dalla parte del governo

Leggi anche: Di Pietro: "Da Mani Pulite fiducia nei giudici calata per attacchi politici e mancanza autocritica" – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Al banco di Perino Vesco il pane felice e riconoscibile; ++ Morto Spazzali, fu l'avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite ++; Presidente consulta studenti: Garantire i lavori ispirati dalle istituzioni democratiche; Pomezia, a fuoco i furgoni di un’azienda di generi alimentari.

È morto Giuliano Spazzali, fu l'avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteSi è spento a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante ... ansa.it

Morto Spazzali, fu l'avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Si è spento oggi a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani n ... msn.com

È morto Giuliano Taddei - facebook.com facebook

Morto il giornalista Giuliano Taddei, pioniere delle “tivù libere” x.com