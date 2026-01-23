È morto Giuliano Spazzali l' avvocato antagonista di Di Pietro durante Mani Pulite

È scomparso a Milano l’avvocato Giuliano Spazzali, nato nel 1939. Conosciuto per il suo ruolo di antagonista di Di Pietro durante il processo di Mani Pulite, Spazzali è stato una figura di rilievo nel panorama legale italiano. La sua carriera ha segnato un’epoca importante nella storia giudiziaria del paese.

L'avvocato Giuliano Spazzali è morto a Milano. Il principe del foro, classe 1939, era diventato famoso durante il processo di Mani pulite. In aula, in quanto legale difensore di Sergio Cusani, poi condannato per la tangente Enimont, duellò più volte con l'allora pm Antonio Di Pietro, simbolo di.🔗 Leggi su Today.it

È morto Giuliano Spazzali, fu l'avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteSi è spento a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante ... ansa.it

