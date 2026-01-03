Aumenta del 10% la tariffa relativa alle esposizioni pubblicitarie

Il Comune di Ponte San Nicolò ha approvato il bilancio di previsione 2026, con un incremento del 10% delle tariffe per le esposizioni pubblicitarie. Il sindaco Gabriele De Boni ha sottolineato come questa approvazione, avvenuta nei tempi previsti, rifletta una gestione amministrativa efficace e responsabile. Questa decisione influenzerà le opportunità e le modalità di pubblicità sul territorio comunale, mantenendo un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità finanziaria.

Il comune di Ponte San Nicolò ha approvato a fine 2025 il bilancio di previsione 2026. Un passaggio fondamentale, sul quale è intervenuto il sindaco Gabriele De Boni: «L’approvazione del bilancio nei tempi previsti è il risultato di una gestione amministrativa efficace e responsabile. Questo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Aumenta del 10% la tariffa relativa alle esposizioni pubblicitarie Leggi anche: La Tac rapida e all'avanguardia di piazza della Libertà: esposizioni alle radiazioni ridotte del 70% Leggi anche: Parcheggio pluripiano di via Empedocle, il sindaco ha deciso: aumenta la tariffa “Oraria H24” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aumento imposta pubblicità: stop dal 2013; I rider Glovo di Carini tornano in stato di agitazione: Portare a 4 euro la tariffa minima per ogni ordine; Pronto il nuovo piano della sosta in città: tariffe in aumento dopo 13 anni, ma anche la mezz'ora gratis; Perugia, aumenta la tassa di soggiorno: nuove tariffe per tutte le strutture ricettive dal 1° aprile 2026. Aumenta ancora la tariffa dell’A32: 33 euro e 60 da Torino a Bardonecchia andata e ritorno VALSUSA - A partire dal 1° gennaio 2026, viaggiare lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia costerà di più. Se si parte da Torino il primo pagamento, da 1 euro e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.