Testimonianze dal ‘900 è online la Memoteca del Comune | patrimonio di memorie per le nuove generazioni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato online, sul sito del Comune di Cesena, il primo nucleo della ‘Memoteca’, uno spazio digitale dedicato alla conservazione della memoria storica e delle testimonianze dirette sugli anni del Fascismo, passaggio del fronte e ricostruzione post-bellica della città. L’idea era nata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fata Morgana: memorie dall’invisibile, testimonianze dal regno dell’occulto

Leggi anche: Comune di Udine ed ERT insieme per le nuove generazioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.