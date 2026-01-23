droga nascosta in auto un 37enne al marino

Mercoledì scorso, a Marino, gli agenti della Questura di Ascoli hanno arrestato un uomo di 37 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. La sostanza è stata rinvenuta nascosta nell’auto, nei vestiti e in parte nell’abitazione dell’arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Agenti della Questura di Ascoli hanno arrestato mercoledì scorso un ascolano trovato in possesso di un importante carico di droga nascosto nella sua auto, nei vestiti e in parte a casa. Si tratta di due chili di hashish e 70 grammi di cocaina che, dopo l’arresto, hanno determinato la detenzione al Marino in attesa dell’udienza di convalida in programma stamani nella quale sarà assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi. Gli agenti si sono mossi nel pomeriggio di mercoledì avendo il fondato sospetto che l’uomo potesse detenere sostanze stupefacenti. Si sono quindi recati nella sua abitazione e hanno iniziato la perquisizione iniziando da una vettura nella disponibilità del 37enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

