Il Comune di Cervia vive una fase di crisi politica dopo che la maggioranza e la giunta hanno deciso di accettare le dimissioni di Mattia Missiroli, sindaco della città. La decisione arriva dopo che il primo cittadino aveva ritirato le sue dimissioni, precedentemente annunciate in seguito a una denuncia per maltrattamenti. La situazione potrebbe portare a nuove elezioni e a un riassetto amministrativo nel prossimo futuro.

Cervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 – Maggioranza e giunta scaricano il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli che questa mattina aveva ritirato le sue dimissioni, annunciate dopo la denuncia per maltrattamenti nei confronti della moglie. Missiroli, il video del sindaco che ritira le dimissioni “ Con questa dichiarazione intendiamo rendere esplicita una scelta maturata a seguito di un confronto politico approfondito e condiviso, compiuta esclusivamente nell’interesse della città e nel rispetto delle istituzioni scrivono un comunicato i consiglieri comunali e gli assessori di Cervia, Achille Abbondanza, Agostino Biondi, Samuele De Luca, Ivan Domeniconi, Rossella Fabbri, Roberto Fabbrica; Samanta Farabegoli, Michele Mazzotti, Walter Turci, Anna Altini, Mirko Boschetti, Federica Bosi, Michela Brunelli e Gianni Grandu –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Pd scarica Mattia Missiroli: dimissioni in blocco. Si tornerà al voto

Maggioranza e Giunta silurano Mattia Missiroli: dimissioni in massa. Si tornerà al votoA Cervia, il Pd ha deciso di rimuovere il sindaco Mattia Missiroli, nonostante le sue recenti dimissioni ritirate.

Cervia, ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia MissiroliA Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre.

