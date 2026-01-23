Dopo l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, il Napoli rivolge la sua attenzione verso un altro obiettivo di mercato. Tra i possibili profili considerati, quello di Cambiaghi sembra essere il favorito. La società continua a valutare le opzioni per rinforzare la rosa, mantenendo un focus su profili di qualità e compatibili con il progetto tecnico. L’attenzione rimane alta sulle trattative in corso e sulle prossime mosse sul mercato.

Archiviato l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, il Napoli concentra ora le proprie attenzioni sull’altro tassello mancante dell’attacco: l’esterno sinistro. È una priorità tecnica per Antonio Conte, che ha già indicato con chiarezza il profilo ideale per completare il reparto. A fare il punto è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha chiarito gerarchie e difficoltà dell’operazione. “Tra le seconde scelte, quello più facile da prendere in prestito con diritto di riscatto è Jérémie Boga. Previsti contatti con i suoi agenti, ma anche su Boga ci sono perplessità tattiche: giocatore anarchico, non amatissimo da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Dopo Giovane caccia all’esterno: Cambiaghi è il preferito

Non solo Giovane: caccia all’esterno sinistro offensivoL’ingaggio di Giovane Santana do Nascimento non segna la fine delle operazioni offensive del Napoli.

Affare Cambiaghi in Serie A, una big piomba sull’esterno del BolognaNicolò Cambiaghi, attualmente in forza al Bologna, potrebbe presto cambiare maglia.

Tempistica confermata: il #Napoli accelera per #Giovane dopo infortunio di #Neres. #Politano quando rientrerà farà il quinto, in quel ruolo Giovane si aggiunge a #Vergara x.com