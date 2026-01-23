L’ingaggio di Giovane Santana do Nascimento non segna la fine delle operazioni offensive del Napoli. La squadra continua a cercare soluzioni per rafforzare il reparto esterno sinistro, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato. Questo intervento mira a migliorare la qualità complessiva e a garantire maggiore copertura in quest’area, senza perdere di vista le esigenze tattiche e strategiche della formazione partenopea.

L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento non chiude il capitolo offensivo del Napoli. Anzi, rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia, pensata per ridisegnare la trequarti dopo l’uscita di Noa Lang, appena trasferitosi al Galatasaray. La dirigenza azzurra è ora concentrata sulla ricerca di un esterno sinistro con caratteristiche spiccatamente offensive, in grado di garantire imprevedibilità e strappi continui. L’obiettivo è alzare il tasso qualitativo rispetto alle soluzioni attualmente utilizzate, senza stravolgere l’equilibrio economico imposto dal mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’identikit è chiaro: “Un altro Neres o un nuovo Kvara, fate voi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Non solo Giovane: caccia all’esterno sinistro offensivo

Roma, cercasi esterno sinistro: scartata l’ipotesi Nuno TavaresRoma è alla ricerca di un esterno sinistro da inserire nella rosa in vista della seconda parte della stagione.

Roma, l’ultimo tassello dell’attacco: Gasperini vuole l’esterno sinistroRoma prosegue nella sua campagna di mercato con l’obiettivo di rafforzare l’attacco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La caccia e i cacciatori, un mondo complesso a rischio di estinzione: cosa fare?; Banche, nel 2026 scatta la caccia ai giovani: oltre 3.300 assunzioni; Vandali in stazione, il raid nella notte: caccia ai 6 giovani ripresi dalle telecamere. I danni scoperti dai lavoratori: Girano in branco; Mlacic e Inter: quanto c'è di distanza tra domanda e offerta.. VIDEO.

Mercato Napoli, non solo Giovane: caccia a un esterno sinistro, spuntano Maldini, Boga e l'idea SanchoIl calciomercato del Napoli entra nel vivo e si fa sempre più chiaro il piano della dirigenza azzurra: rafforzare le corsie esterne con almeno due innesti. Dopo il pressing su Luis Fernando Giovane ,. virgilio.it

Rapina nella notte a Trieste, giovane assalito in via San Lazzaro: caccia a due ventenni triesteallnews.it/2026/01/rapina… x.com

Investe un giovane motocilista a Palermo e fugge via, caccia al pirata della strada - facebook.com facebook