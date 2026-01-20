Affare Cambiaghi in Serie A una big piomba sull’esterno del Bologna

Nicolò Cambiaghi, attualmente in forza al Bologna, potrebbe presto cambiare maglia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, una delle principali squadre italiane avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo, alimentando le ipotesi di un possibile trasferimento. La situazione rimane da confermare, ma il suo nome continua a essere al centro di discussioni nel panorama della Serie A.

Il futuro di Nicolò Cambiaghi potrebbe essere lontano da Bologna con l’esterno offensivo che è finito nel mirino di una grande squadra italiana. Momento non facile per il Bologna che, oltre alla crisi di risultati, dovrà fare i conti con l’assalto da parte di alcune big nei confronti di Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo rossoblu. Cambiaghi nel mirino di una big italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, il Napoli sarebbe su Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna che sta facendo molto bene in questa stagione in rossoblu, conquistando anche un posto in nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

