Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese | si cerca Lucrezia

Da 13 giorni si cerca Lucrezia Pula, 16 anni, scomparsa da Morimondo, nel Milanese, dal 17 dicembre. La famiglia ha rivolto un appello pubblico, supportato dall’Associazione Penelope, per rintracciarla. La vicenda resta sotto attenzione, e si invita chi abbia informazioni a collaborare con le autorità per garantire la sua sicurezza.

La 16enne Lucrezia Pula risulta scomparsa da Morimondo (Milano) dallo scorso 17 dicembre. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l'aiuto dell'Associazione Penelope.

