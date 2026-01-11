Svanito nel nulla da giorni dalla sua casa di Monfalcone si cerca Adriano Soban

Da diversi giorni non si hanno più notizie di Adriano Soban, residente a Monfalcone. È scomparso dalla sua abitazione con una Fiat Punto grigia e senza aver lasciato contatti. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono dettagli sul suo eventuale luogo di presenza o condizioni. Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell'ordine.

“Non ho più notizia di un monfalconese da giorni. È sparito da casa con una Fiat Punto grigia senza telefono. Si tratta di Adriano Soban, ha 61 anni, la barba e i capelli brizzolati”. Il post è apparso su una pagina social monfalconese a opera di Roberto Bertolin, amico di Soban e residente in. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

