Donatella Versace | Valentino un signore e un genio

La seconda giornata della camera ardente di Valentino si è conclusa in Piazza Mignanelli, con circa 5.000 persone che hanno reso omaggio allo stilista. Tra cittadini, professionisti del settore e volti noti, l’evento ha confermato l’importanza di Valentino nel mondo della moda, sottolineando il suo ruolo di artista e innovatore. Un momento di commozione e rispetto per una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama fashion.

AGI - Si è chiusa la seconda giornata della camera ardente di Valentino in Piazza Mignanelli, dove anche oggi migliaia di cittadini (circa 5mila persone come ieri), appassionati di moda, addetti ai lavori e volti noti hanno reso omaggio allo stilista. Un flusso continuo e composto ha attraversato per tutta la giornata la sede storica della maison, trasformata in luogo di raccoglimento e memoria. Tra i personaggi che hanno accettato di dedicare un pensiero a Valentino parlando con i cronisti, ci sono stati Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Matteo Marzotto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l'attore Riccardo Rossi, il conduttore Beppe Convertini insieme a numerosi esponenti del mondo della moda, della cultura e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Agi.it

