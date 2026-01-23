Domenica senza auto | nuovo appuntamento in un quartiere il programma

Domenica senza auto torna a Certosa, nel quartiere di Val Polcevera a Genova. Dopo le precedenti edizioni a San Fruttuoso e Nervi, questa iniziativa coinvolge il tratto di via Dandolo tra via Jori e via Canepari. Un'occasione per vivere il quartiere in modo più sostenibile, promuovendo spostamenti a piedi e in bicicletta, e valorizzando gli spazi pubblici.

Nuovo appuntamento con la domenica pedonale a Genova, dopo le ultime a San Fruttuoso e Nervi, l'iniziativa questa volta coinvolge il territorio del Municipio Val Polcevera in via Dandolo a Certosa, nel tratto tra via Jori e via Canepari. Domenica pedonale a Certosa, il programma Dalle ore 14 alle.

