A Lugo un nuovo Weekendinmusical | appuntamento sabato 8 e domenica 9 novembre

Torna anche nel 2025 “Weekendinmusical”, stage intensivo promosso e organizzato per sabato 8 e domenica 9 novembre dallo staff del Centro Studi Danza & Musical Ssd di Lugo nella sede che ospita l’attività dell’associazione in via Gastaldi nel centro Parco del Lago.Due giorni densi di formazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

