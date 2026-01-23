Domen Prevc si posiziona in testa dopo le prime due serie ai Mondiali di volo 2026 a Oberstdorf, sul trampolino HS235. La competizione resta aperta per il podio, con Insam vicino alla top 20. La prima giornata di gara ha mostrato un equilibrio tra le performance dei concorrenti, lasciando spazio a una sfida ancora tutta da definire per le posizioni di rilievo.

Domen Prevc macchia parzialmente il suo incredibile ruolino di marcia ma chiude comunque davanti a tutti la prima giornata di gara ai Campionati Mondiali di volo 2026 sul trampolino HS235 di Oberstdorf. Dopo aver vinto quattro serie consecutive tra allenamenti e qualificazione, lo sloveno ha “bucato” il primo salto della competizione individuale iridata sull’Heini-Klopfer-Schanze facendo poi il vuoto come da pronostico nella seconda serie. Il fresco vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, penalizzato nel primo segmento di gara da condizioni sfavorevoli considerando la stanga di partenza molto più bassa rispetto agli avversari (17 contro 22 o 23), ha messo la freccia nell’ultima serie odierna superando il norvegese Marius Lindvik e accumulando un discreto margine di sicurezza in vista del day-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domen Prevc al comando dopo due serie ai Mondiali di volo. Lotta aperta per il podio, Insam vicino alla top20

