Domen Prevc si distingue nel turno di qualificazione dei Mondiali di volo 2026 a Oberstdorf, confermandosi tra i principali contenders per la medaglia d’oro. Insam e Bresadola superano con successo il taglio, mentre la competizione si intensifica. La giornata ha visto una prestazione solida da parte dei qualificati, con l’attenzione rivolta alle sfide che attendono i protagonisti nelle fasi successive del torneo.

Domen Prevc si conferma il favorito principale per la medaglia d’oro e domina il turno preliminare dei Campionati Mondiali di volo 2026, in corso di svolgimento a Oberstdorf. Il formidabile sloveno, leader incontrastato nella classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci e fresco vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, ha dimostrato sin qui una netta superiorità sull’Heini-Klopfer-Schanze. Il 26enne di Kranj, dopo aver primeggiato nelle due sessioni ufficiali di allenamento, si è inventato un salto pazzesco in qualificazione realizzando la miglior misura della serie (228,5 metri) nonostante un handicap di tre stanghe rispetto a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domen Prevc fa il vuoto in qualificazione ai Mondiali di volo. Insam e Bresadola superano il taglio

Domen Prevc brilla in qualificazione a Bischofshofen. Insam e Bresadola accedono alla garaDomen Prevc si distingue nelle qualificazioni di Bischofshofen, confermando il suo ruolo di favorito.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026 in DIRETTA: Insam e Bresadola centrano la qualificazione! Prevc scalda i motoriSegui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen 2026, con aggiornamenti sulle qualificazioni di Insam e Bresadola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ancora Domen Prevc: trionfo anche in Giappone, rivivilo; Salto con gli sci – Coppa del Mondo, Domen Prevc vince l’Individuale HS137; Prevc vola a Sapporo e supera i giapponesi Nakamura e Nikaido sull’Hs137, Bresadola 38/o e Insam 43/o; Salto con gli sci: Domen Prevc di larga misura anche a Sapporo, giapponesi e austriaci senza scampo.

Domen Prevc fa il vuoto in qualificazione ai Mondiali di volo. Insam e Bresadola superano il taglioDomen Prevc si conferma il favorito principale per la medaglia d'oro e domina il turno preliminare dei Campionati Mondiali di volo 2026, in corso di ... oasport.it

Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeIl salto con gli sci si appresta ad assegnare le prime medaglie della stagione 2025-26, con un paio di settimane d’anticipo rispetto ai Giochi Olimpici di ... oasport.it

Domen Prevc does it again His winning streak continues in Sapporo ahead of Ryoyu Kobayashi and Daniel Tschofenig picture alliance / Tadeusz Mieczynski - facebook.com facebook

Domen Prevc continua a svettare sui 4 Trampolini, per gli italiani poca fortuna x.com