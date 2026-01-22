Domen Prevc fa il vuoto in qualificazione ai Mondiali di volo Insam e Bresadola superano il taglio

Domen Prevc si conferma il favorito principale per la medaglia d’oro e domina il turno preliminare dei Campionati Mondiali di volo 2026, in corso di svolgimento a Oberstdorf. Il formidabile sloveno, leader incontrastato nella classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci e fresco vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, ha dimostrato sin qui una netta superiorità sull’Heini-Klopfer-Schanze. Il 26enne di Kranj, dopo aver primeggiato nelle due sessioni ufficiali di allenamento, si è inventato un salto pazzesco in qualificazione realizzando la miglior misura della serie (228,5 metri) nonostante un handicap di tre stanghe rispetto a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

