domen prevc brilla in qualificazione a bischofshofen insam e bresadola accedono alla gara

Domen Prevc si distingue nelle qualificazioni di Bischofshofen, confermando il suo ruolo di favorito. Con prestazioni solide, anche Insam e Bresadola hanno superato la selezione, accedendo alla gara principale. La competizione di domani rappresenta l’ultimo appuntamento della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini e la decima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci.

Domen Prevc mette subito le cose in chiaro e timbra il cartellino anche nelle qualificazioni di Bischofshofen, candidandosi al ruolo di favorito d'obbligo verso la competizione di domani valevole come ultimo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini e decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Lo sloveno ha realizzato il miglior punteggio nel turno preliminare odierno sul Paul-Außerleitner-Schanze, avvicinandosi a due metri dal punto HS (fissato a 142 metri nell'impianto salisburghese) ed imponendosi con un buon margine sul resto della concorrenza.

