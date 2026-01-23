Divise riutilizzabili e antimicrobiche | la gara del Policlinico di Palermo fa scuola

Le divise sanitarie riutilizzabili e antimicrobiche rappresentano un passo importante nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. La recente iniziativa del Policlinico di Palermo si distingue come esempio di buona pratica, contribuendo a migliorare la sicurezza sia per i pazienti che per il personale sanitario. La cura e l'innovazione nel settore delle divise sono fondamentali per ridurre i rischi e promuovere un ambiente sanitario più sicuro e sostenibile.

Il tema delle divise sanitarie è rilevante per l'impatto nazionale delle infezioni correlate all'assistenza: in Italia si stimano circa 11.000 decessi ogni anno, con costi diretti compresi tra 783 milioni e 2,5 miliardi di euro annui, oltre a un aumento delle giornate di degenza e dell'utilizzo complessivo delle risorse sanitarie. La recente gara avviata dal Policlinico universitario "Paolo Giaccone" di Palermo per la fornitura di nuove divise sanitarie non è stata una semplice procedura di acquisto. Il capitolato ha introdotto requisiti tecnici e di sicurezza pensati per rafforzare la prevenzione del rischio infettivo nelle aree ospedaliere più esposte.

