Divise sanitarie intelligenti e sicure Palermo apre la strada al modello LCM

Palermo si distingue con l’introduzione delle prime divise sanitarie “intelligenti” e sicure, adottando il modello LCM. Il Policlinico “Paolo Giaccone” ha avviato una gara di gara che, pur passando inosservata, ha previsto requisiti innovativi e specifici per garantire sicurezza e funzionalità. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione nel settore sanitario, segnando un esempio di attenzione alla qualità e all’efficienza delle attrezzature utilizzate dagli operatori.

Quando il Policlinico universitario "Paolo Giaccone" di Palermo ha avviato la gara per le nuove divise sanitarie, passò inosservata, sembrava l'ennesima procedura d'acquisto della pubblica amministrazione, mentre in realtà le caratteristiche richieste per tali prodotti sono state peculiari. Quell'appalto — ora concluso — ha segnato una svolta nel modo in cui si pensa la protezione degli operatori in ospedale e dei pazienti in ospedale, al fine di impiegare un ulteriore ed innovativa misura di tutela per ridurre il rischio clinico di esposizione ad agenti infettivi nelle strutture nosocomiali.

